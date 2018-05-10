Шестерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области 9 мая

12:09, 10 мая 2018, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Дно, Острове, Себеже и Локнянском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пскове 9 мая в 15:00 у дома по улице Юбилейной полицейские остановили автомобиль «Ауди». За рулем иномарки находился нетрезвый 32-летний гражданин.

В тот же день в Великих Луках по улице Ставского на мопеде ехал 37-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В Дно по улице Советской на автомобиле «Ниссан» следовал 36-летний нетрезвый местный житель. В Себеже на улице Седьмого Ноября стражи порядка остановили 29-летнего жителя Себежского района, который ехал на мопеде, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвых водителей дорожная полиция также выявила на территории Островского и Локнянского районов. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.