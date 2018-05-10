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Общество

Шестерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области 9 мая

В Пскове, Великих Луках, Дно, Острове, Себеже и Локнянском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пскове 9 мая в 15:00 у дома по улице  Юбилейной полицейские остановили  автомобиль «Ауди». За рулем иномарки  находился нетрезвый 32-летний гражданин.

В тот же день в Великих Луках по улице Ставского на мопеде ехал 37-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В Дно по улице Советской  на автомобиле «Ниссан» следовал 36-летний нетрезвый местный житель. В Себеже на улице  Седьмого Ноября стражи порядка остановили  29-летнего жителя Себежского района, который ехал на мопеде, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвых водителей дорожная полиция также выявила на территории Островского и Локнянского  районов. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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