Интернациональную банду во главе с бывшим новгородским полицейским будут судить в Псковской области

10:43, 10 мая 2018, ПАИ

10 мая Псковский областной суд в составе суда присяжных начинает слушание уголовного дела в отношении двух жителей Белоруссии 30 и 31 года, 41-летнего жителя Республики Северная Осетия-Алания и 28-летнего жителя Новгородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия с февраля по июль 2015 года они совершили на территории Новгородской и Псковской области целый ряд преступлений: мошенничества, кражи, разбойные нападения, в том числе с применением огнестрельного оружия.

При совершении одного из разбойных нападений, связанного с завладением автомобилем на трассе в Опочецком районе, один из жителей Белоруссии обвиняется в совершении убийства владельца машины из огнестрельного оружия. Также новгородцу предъявлено обвинение в организации указанных преступлений, совершенных на территории Новгородской области в период его работы сотрудником уголовного розыска МО МВД РФ «Старорусский» Новгородской области.