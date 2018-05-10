Благотворительный концерт в честь 25-летия хосписа состоится в Пскове 17 мая

12:31, 10 мая 2018, ПАИ

Псковичей приглашают 17 мая в 17:00 на благотворительный концерт, посвящённый 25-летию со дня создания Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Хоспис имени святой Марфы-Марии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Городском культурном центре выступят лучшие творческие коллективы города. Постоянными участниками благотворительных концертов являются студенты и преподаватели Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева, заслуженная артистка России Наталья Александрова, работники культуры и творческие коллективы города. Вход свободный.

Напомним, что хоспис был создан при поддержке администраций Пскова и Псковской области. Его возглавила Людмила Степанова. Хоспис оказывает медико-социальную помощь тяжёлым пациентам с онкологическими и неврологическими заболеваниями, сопровождающимися нарушениями жизненно важных функций, и нуждающихся в интенсивном уходе. Отличительной особенностью паллиативной помощи является не только оказание медицинской помощи, но и психологической и духовной поддержки пациентам и их родственникам, находящимся в состоянии хронического стресса.

Хоспис-стационар рассчитан на 35 пациентов. Дополнительно со 2 ноября 2015 года на средства Фонда помощи хосписам «Вера» (Москва) начала свою работу выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи онкологическим пациентам. Уже осуществлено около 2 тысяч 700 выездов к пациентам на дом.

Существование хосписа невозможно без привлечения благотворительной помощи. Благотворителями хосписа являются Фонд помощи хосписам «Вера» (Москва), жители, организации и фирмы Пскова. Поддержку хоспису в разное время оказывали и оказывают Северо-Западная инвестиционная компания, Псковский хлебокомбинат, производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца, компании «Реставрационная мастерская» и «Зеленхоз», Детская художественная

школа Пскова, благотворительное сообщество «Чужих стариков не бывает», гостиница «Рижская», клуб любителей спортивного собаководства и другие.

С самого начала существования хоспис осуществляет активное международное сотрудничество с Германией. В числе благотворителей, партнеров и друзей хосписа - общественно-полезный Союз «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда», общественная организация «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии в Пскове» в Кобленце, Фонд Вернера Петера Шмитца, «Лайенс Клуб Нойс», администрация и жители породнённого Нойса и другие.

Начиная с 2016 года, хоспис активно развивает волонтерское движение, в котором участвуют студенты Псковского медицинского колледжа, Псковского государственного университета, прихожане псковских храмов, жители города.