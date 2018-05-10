Два великолукских предприятия прошли проверку Россельхознадзора

12:34, 10 мая 2018, ПАИ

Россельхознадзор провёл проверки в Великолукском свиноводческом комплексе и в ООО «Великие Луки – Зернопродукт». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, имеющееся на предприятиях оборудование соответствует техническим и эксплуатационным характеристикам, указанным в технических паспортах.

Управление приняло решение о включении предприятий в реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.