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Общество

Два великолукских предприятия прошли проверку Россельхознадзора

Россельхознадзор провёл проверки в Великолукском свиноводческом комплексе и в ООО «Великие Луки – Зернопродукт». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, имеющееся на предприятиях оборудование соответствует техническим и эксплуатационным характеристикам, указанным в технических паспортах.

Управление приняло решение о включении предприятий в реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.

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