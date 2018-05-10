Ежегодный международный фестиваль «Река Великая» пройдет 6 и 7 июля в Опочке

13:27, 10 мая 2018, ПАИ

6 и 7 июля в Опочке пройдет ежегодный международный фестиваль «Река Великая». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в этом году основной темой мероприятия станет «Традиционная праздничная культура».

По словам организаторов, фестиваль направлен на возрождение и дальнейшее развитие культурных и исторических традиций Северо-Запада России. В очередной раз он станет площадкой для рабочих встреч делегаций-участниц по обмену опытом в различных сферах и установлению новых контактов. Деловая программа также включает в себя проведение круглых столов и тематические презентации.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах народных умельцев, посетить ярмарку «Город мастеров» и попробовать блюда национальной кухни. Также в программе — спортивные соревнования и концерты с участием артистов из Белоруссии и Латвии.

Организаторами фестиваля являются администрация Опочецкого района, администрация городского поселения «Опочка» и Опочецкий районный центр культуры при поддержке администрации Псковского области.