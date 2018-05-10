Наталия Соколова рекомендует псковичам-родителям малышей внимательнее относиться к открытым окнам

11:31, 10 мая 2018, ПАИ

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рекомендует псковичам-родителям малышей внимательнее относиться к открытым окнам. Как она сообщила Псковскому агентству информации, ежегодно происходят несчастные случаи, вызванные падением малолетних детей с высоты. Особенно увеличивается количество таких происшествий весной, когда открываются окна и балконы. Происходят подобные трагедии по недосмотру родителей, и чаще всего в благополучных семьях.

«Обращаюсь к каждому родителю Псковской области! Именно вы несете ответственность за своего ребенка, который в силу своих возрастных особенностей любопытен и неосторожен. Задача родителей и близких родственников не допустить травмы и гибели детей. Страшнее смерти ребенка нет ничего!» - заявила Наталия Соколова.

Она также напомнила о существовании административной ответственности родителей в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ за недобросовестное исполнение родительских обязанностей, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 125 УК РФ за оставление ребенка в опасности.

Родителям рекомендуют не оставлять окна и двери балкона открытыми, если в квартире находятся дети, и напоминают, что москитные сетки не защищают от выпадения из окон, лучше установить ручки-блокираторы. Не следует придвигать мебель к окнам. Необходимо тщательно подбирать аксессуары на окна (средства солнцезащиты), они должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

«Не ставьте ребенка на подоконник, не поощряйте его лазания туда. Не оставляйте ребенка без присмотра. У наших детей нет крыльев! Их ангелами-хранителями являемся мы, родители. Давайте беречь самое дорогое и бесценное, что есть у каждого из нас – наших детей!» - подытожила Наталия Соколова.