Высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах Псковской области ожидается с 10 мая

13:12, 10 мая 2018, ПАИ

Начиная с 10 мая, по востоку и юго-востоку Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс по региональной шкале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по области со ссылкой на сведения, полученные от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС добавили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».