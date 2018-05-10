О недопустимости неконтролируемого пала сухой растительности напоминает псковским землевладельцам Росреестр

22:22, 10 мая 2018, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области напоминает землепользователям региона, что с 31 марта 2017 года вступило в силу постановление правительства РФ «О внесении изменения в пункт 218 правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, постановлением установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в безветренную погоду при соблюдении условий, прямо предусмотренных пунктом 72 (1) правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Кроме того, статьёй 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В частности, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться только при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.