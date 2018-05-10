Шоу талантов участниц «Миссис Псков-2018» состоится 11 мая

17:38, 10 мая 2018, ПАИ

11 мая в Пскове в ресторане «Аристократъ» отеля Old Estate Hotel & SPA состоится шоу талантов участниц конкурса красоты «Миссис Псков-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участницы покажут 24 творческих номера. В состав жюри конкурса талантов вошли директор Школы танцев Dance Family, руководитель проекта «Помощь бизнесу в Пскове», организатор творческих фестивалей и мероприятий, преподаватель танцев со стажем почти 10 лет Александр Павлов, участница крупных региональных региона, певица Джана, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, ведущий торжеств, руководитель арт-группы «Малина» Евграф Николаев, вице «Миссис Псков 2017» Ульяна Зайцева.

Начнётся вечер в 19:30. Вход на мероприятие свободный, депозит составляет 500 рублей (средства, которые можно потратить на напитки и блюда).

Забронировать место можно по телефону +79113802020.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».