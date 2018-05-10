Телевизор, посуду, гантели и парфюм украл безработный великолучанин из строящегося дома

13:49, 10 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В январе текущего года в Великих Луках неизвестный проник через крышу в строящийся дом на улице Чехова и украл телевизор, посуду, гантели и парфюм. Ущерб составил 59 тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Вором оказался 27-летний безработный великолучанин. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования устанавливается причастность фигуранта и к другим подобным преступлениям.

Кроме того, стражи порядка за последний период раскрыли кражи имущества в Пскове, Дновском, Усвятском и Палкинском районах.