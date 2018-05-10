25 мест осталось для желающих принять участие в семейном празднике «Маленький чемпион»

15:20, 10 мая 2018, ПАИ

25 мест из 84-х осталось для желающих принять участие в семейном празднике «Маленький чемпион», который состоится через 10 дней в псковском спорткомплексе «Олимп» 20 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

Кроме забегов малышей пройдут конкурсы плакатов и командных стилей, конкурс «Модный чемпион» и забег на четвереньках «Самый смелый папа».

Напомним, для того, чтобы записаться для участия в празднике нужно в газете «Комсомольская правда. Псков» вырезать специальный купон, заполнить его и принести в редакцию по адресу: улица Пароменская, 21/33, кабинет №27. Также нужно будет оплатить взнос в размере 300 рублей.

Также можно отсканировать (сфотографировать заполненный купон), отправить его по электронной почте info@pskovkp.ru, указав в теме «Маленький чемпион_фамилия ребенка». В ответ будут высланы реквизиты, по которым можно оплатить оргвзнос.

Начало регистрации состоится 20 мая в 10:00, а начало забегов в 11:00.