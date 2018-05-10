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Общество

Псковские поисковики подняли останки 278 красноармейцев, личности четырех удалось установить

В ходе «Вахты памяти-2018» поисковики подняли останки 278 бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Воины были перезахоронены на военно-мемориальном кладбище в деревне Сергейцево Пригородской волости Пустошкинского района. Личности четырех бойцов удалось установить, некоторые из них были подняты ранее.

Как сообщил председатель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков, в Псковской области свой последний приют нашел сержант, командир отделения Михаил Петрович Заслонников 1901 года рождения. Он был родом из Большереченского района Омской области, служил в отдельном пулеметном учебном лыжном батальоне 151-й отдельной стрелковой бригады, числился пропавшим без вести. В настоящее время поисковики разыскивают его родственников.

Здесь же прервалась жизнь Павла Ивановича Салычева из Петрово Петровского сельсовета Калужской области. Он родился в 1911 году и был призван в армию 20 июня 1941-го, за два дня до начала войны, а потом пропал без вести.

Поисковики также узнали имя найденного в прошлом году летчика. Это числившийся пропавшим без вести младший лейтенант Сергей Трофимович Дудко. Он родился в 1920 году в селе Чаплеевка Сумской области (Украина).

Еще один боец — рядовой Гарифиат Галлиулин 1924 года рождения из 210-го гвардейского стрелкового полка 7-йгвардейской стрелковой дивизии. Он был обнаружен поисковиками в позапрошлом году.

В этом году экспедиционная поисковая работа в рамках акции «Вахта Памяти» велась в Пустошкинском районе близ деревни Кузнецово и озера Жадро, где с конца 1943-го по март 1944 года шли ожесточенные бои. Здесь сражалась 3-я ударная армия, в ее состав входила знаменитая 150-я стрелковая Идрицкая дивизия, знамя которой было водружено над Рейхстагом.

В поисковой экспедиции, которая продлилась с 25 апреля по 8 мая, приняли участие, по уточненным данным, более 280 поисковиков из разных уголков России, Казахстана и Республики Беларусь. Лагерь поисковиков посетил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он поблагодарил энтузиастов за важный и нужный труд и предложил организовать музей «Вахты Памяти».

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