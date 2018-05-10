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Общество

Более 10 млн человек участвовали в акции «Бессмертный полк» в России

В России в акции «Бессмертный полк» приняли участие 10 млн 400 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялись более 2 тысяч 900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 млн 400 тысяч человек», - сказала она.

Отметим, что Москве в шествии приняли участие более 1 млн человек, побив прошлогодний рекорд. В Псковской области в акции участвовали свыше 23 тысяч жителей.

Напомним, «Бессмертный полк» - международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, «детей войны». Движение возникло в 2011 году.  

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