Площадкой псковского фестиваля «Без Границ» станет парковка у гипермаркета «Империала»

14:08, 10 мая 2018, ПАИ

Площадкой паркур-фестиваля «Без Границ», который состоится 19 мая в Пскове, станет парковка гипермаркета «Империал». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, барьеры и специальные фигуры для прыжков будут установлены возле сцены.

Фестиваль станет официальным открытие сезона экстремальных видов спорта. Организаторами мероприятия является Псковский городской молодежный центр и паркур-парк «Ирбис».

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет, занимающиеся паркуром и фрираном. Несовершеннолетние должны иметь при себе разрешение на участие от родителей (или иных законных попечителей). Для участия в фестивале необходимо подать заявку в период с 25 апреля по 19 мая 2018 года в паркур-парке «Ирбис»: в письменном виде по адресу Коммунальная, 19 (кабинет 118) или по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru.

По словам организаторов, спортсмены будут распределены по возрастным категориям: младшая группа (от 10 до 13 лет), юниоры (от 14 до 17 лет) и старшая группа (от 18 до 30 лет). У каждого участника будет 1 минута 30 секунд, чтобы продемонстрировать свои умения на специально оборудованной площадке.

Судьи будут оценивать зрелищность выступления и сложность трюков. В период подведения итогов спортсмены смогут продемонстрировать свободную программу прыжков по фигурам. Лучшие паркурщики и фриранеры будут награждены призами и дипломами участников фестиваля. Подробности можно узнать в группе Молодежного центра в соцсети «ВКонтакте», а также во встрече мероприятия.

Начало фестиваля в 13:00.