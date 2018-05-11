Как не вылететь в трубу

09:31, 11 мая 2018, ПАИ

Промышленные зоны в России занимают огромную территорию, но многие из них давно пустуют, принося убытки владельцам. Один из наиболее эффективных способов оживления пришедших в упадок фабрик и заводов – редевелопмент. В последние годы промзоны активно вводятся в оборот строительной отрасли, на их месте появляются современные жилые комплексы, улицы, торговые центры и музеи. Часто архитекторы стараются сохранить неповторимый колорит промзон, органично вписав его в городское пространство. Яркий тому пример – дымовые трубы, которые при реновации превращаются в объекты декора или смотровые площадки.

Промышленный шарм

На территории бывшего СССР возведены более сотни дымовых труб, и очень часто они совсем не вписываются в облик городов, особенно, если уже давно не используются по назначению. Поэтому когда опустевшие предприятия реконструируют в жилые кварталы или парки, фабрично-заводские трубы и водонапорные башни сносят, потому что их сложно использовать в новых целях. А вот некоторые застройщики оставляют трубы как напоминание о промышленной архитектуре, либо приспосабливают их для современного использования.

Особенно часто к реновации прибегают в столицах, где застройка уже настолько плотная, что единственная возможность построить объект в центре – это выкупить заброшенную фабрику. В числе самых позитивных примеров - Московский газовый завод, переоборудованный в бизнес-квартал «Арма»; бизнес-центр «Лефорт», переговорная которого оборудована прямо в водонапорной башне бывшей шёлковой мануфактуры предпринимателя Гижона; Музей уличного искусства в Петербурге.

Есть также ряд еще не реализованных проектов преобразования заводов, а вместе с ними - и дымовых труб. Вертикальные сооружения планируют покрывать граффити, оставить как элемент декора, превратить в аттракцион или в инновационные обзорные площадки. Некоторые проектировщики предлагают выпускать цветной дым из труб старых станций, превратить их в маяк. Кстати, трубы-маяки уже есть в Ханты-Мансийском автономном округе и Уфе. Горожане даже сравнивают подсвеченные конструкции с Эйфелевой башней в Париже.

Зарубежный опыт

Обновленные промзоны становятся центром притяжения горожан и туристов не только в России, но и за рубежом. Во Франции вокруг старого Фаянсового завода разбит сад, спроектированный Студией ландшафтного дизайна Филиппа Ниеза. Для сохранения истории этого места оставили старые заводские трубы, а в здании одного из цехов завода открыли музей.

В Таллине на территории старой ТЭЦ, закрывшейся в 1979 году, работает арт-пространство «Котел культуры». Приспособили и оставшуюся не у дел дымовую трубу станции, открыв в ней ресторан «Korsten & Hea Toit».

В Гамбурге индустриальный облик ресторана «Кессельхаус» на месте бывшей ТЭЦ пришлось воссоздать с помощью металлических каркасов. Дымовые трубы, которые были снесены, теперь изображают две фигуры на здании ресторана.

Порой дымовые трубы оставляют в качестве памятников. Кстати, для создания абстракций часто используются металлические трубы. Необычные «Поющие» памятники, деревья и аттракционы есть в Хельсинки, Англии, Дрездене и даже в Самаре.

Выход есть

Получается, что трубы, при правильном их использовании, совсем не портят облик города, а украшают его. К такому мнению пришли и собственники старого здания тепловой электростанции в Пскове, на месте которой появится Авторский жилой комплекс «ТЭЦ на Великой». Архитектурное бюро «Студия 44» во главе с Никитой Явейном разработало жилой комплекс, состоящий из трех частей: ТЭЦ и двух вновь возводимых жилых домов. Между зданием ТЭЦ и Мстиславской башней обустроят небольшую площадь. Здесь задуманы кафе, а стоящая посередине сохранённая труба электростанции добавит актуального шика, свойственного реорганизуемым промзонам.

К слову, труба уже давно не действует по назначению и фактически является просто вертикальным сооружением, находиться внутри которого сейчас совершенно безопасно. Это доказывают проведенные специалистами обследования сооружения.

Конкретных планов по приспособлению этой 58-метровой трубы пока нет, но звучали разные варианты. Например, оборудовать смотровую площадку на вершине, на которую жильцы комплекса и гости смогут добираться на лифте внутри трубы, чтобы полюбоваться красотами Пскова.

В любом случае, сносить трубу совсем необязательно, ведь она может положительно сказаться на облике города и сыграть важную роль в привлечении туристов. Никита Явейн поддерживает такую позицию: «Это памятник истории, часть жизни Пскова. Если уж здание простояло 100 лет, то оно получило право на жизнь».

Мира Уварова