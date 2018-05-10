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Общество

О проблеме наркомании рассказали полицейские печорским учащимся

Со старшеклассниками Печорской гимназии встретилась начальник отдела профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, она рассказала гимназистам о проблеме, связанной с распространением наркотических средств так называемым бесконтактным способом. Ольга Мирвалиева подчеркнула, что ситуация с распространением наркомании на сегодняшний день является особенно актуальной, поскольку в незаконный оборот наркотиков все чаще стала вовлекаться молодежь, так как именно данная категория населения не имеет, как правило, собственного постоянного заработка. Особый акцент в выступлении гостьи был сделан на предусмотренной законодательством ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В качестве наглядного примера говорилось о группе лиц, деятельность которых пресекли сотрудники по контролю за оборотом наркотиков в начале этого года. Чтобы заработать «легкие» деньги эти молодые люди в течение нескольких месяцев размещали «закладки» наркотиков и психотропных веществ на территории региона. Теперь же им придется ответить за содеянное по закону.

Учащимся также была продемонстрирована видеозапись беседы начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковника полиции Сергея Титова с одной из задержанных «закладчиц» наркотиков. Обратившись к школьникам, Ольга Мирвалиева призвала их серьезно задумываться о последствиях тех или иных своих действий и не допускать ошибок молодых людей, которым теперь может быть назначено наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы.

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