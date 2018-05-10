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Общество

Сезонная ярмарка для садоводов и огородников откроется в Пскове 11 мая

11 мая в Пскове на муниципальной площадке рынка, расположенной на улице Текстильной, в 11:00 состоится торжественное открытие сезонной ярмарки «Саженец-2018», которую организует МКУ «Снежинка» для поддержки местных сельхозпроизводителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ожидается, что в ярмарке примут участие несколько десятков предпринимателей, крестьянских, фермерских хозяйств, садоводов-любителей из Пскова, Псковского, Печорского и других районов области, а также из Белоруссии и Молдавии. Они представят покупателям сельскохозяйственную продукцию по ценам производителей: саженцы, рассаду, удобрения, пленку, продукты питания.

Добавим, что ярмарка уже работает, а сами торговые ряды на улице Текстильной, 9 (проезд автобусом № 11 до остановки «улица Текстильная») продолжат работу до окончания сентября.

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