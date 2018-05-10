Более 16 тысяч судов зарегистрированы в Псковской области

13:25, 10 мая 2018, ПАИ

В Псковской области в инспекции ГИМС регионального управления МЧС РФ зарегистрированы 16 тыс. 827 судов. Об этом заявила государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 10 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Екатерины Суворовой, в последнее время отмечается снижение количества регистрируемых судов. В этом году в реестр внесли всего лишь водное транспортное средство.

Кроме того, Екатерина Суворова рассказала, что сейчас введен временный запрет на движение моторных судов. Он продлится до 15 июня.

По словам инспектора, судоводители Псковской области сейчас проходят аттестацию, которая началась с 25 апреля. «К нам уже обратились 9 человек, 7 из них прошли аттестацию. Она включает в себя теорию и практику в виде совершения определённых манёвров. Как правило, сдают процентов 80. В основном заваливают теорию», - добавила Екатерина Суворова.

Она также рассказала и о нарушениях, которые допускают владельцы водных транспортных средств: «Как правило, это отсутствие спасательного жилета для пассажиров лодок. Случается, что за рулем судов находятся люди в состоянии алкогольного опьянения. Был случай в 2012 году, когда моторная лодка врезалась в Ольгинский мост, не обошлось без жертв. Это показательный случай».

Екатерина Суворова также отметила, что инспекторы проводят регулярные рейды по выходным и уже составлены 26 протоколов об административных правонарушениях. Большинство из них связаны с забытыми документами на право вождения судна и отсутствием спасательных жилетов.

«Среди рыбаков есть суеверия насчет документов, они даже штрафы готовы платить. Кто менее суеверен, тот документы берет», - заключила инспектор ГИМС.