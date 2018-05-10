У домашних животных и птиц в Псковской области началась диспансеризация

14:17, 10 мая 2018, ПАИ

В сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности, а также в личных подсобных хозяйствах Псковской области, начался сезон массовых весенних профилактических обработок скота и птицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жителей региона призывают принимать активное участие в весенних ветеринарных обработках и предоставлять поголовье по первому требованию ветеринарных специалистов.

Ветеринарные обработки включают в себя ветеринарный осмотр животных на гиподерматоз, аллергические исследования на туберкулез, а также диагностические исследования на бруцеллез, лейкоз, сап, инфекционную анемию и случную болезнь. Одновременно, проводятся вакцинации животных против бешенства. От бешенства во время весенней «диспансеризации» вакцинируют не только собак, кошек, но и мелких хищников, которых часто держат дома жители региона (хорьки и фретки).

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по лептоспирозу животных на территории Псковской области вакцинируют и против этого заболевания. Главное, по мнению ветврачей, провести обработки с полным охватом поголовья.

«Сокрытие владельцами животных от проведения исследований и вакцинаций является сегодня одним из основных проблемных вопросов, — отметила начальник отдела по противоэпизоотическим мероприятиям Наталья Никифорова. - Не предоставление животных может привести к возникновению инфекционных заболеваний и получению не безопасной в ветеринарном отношении продукции. А это, в свою очередь, является проблемой не только ветеринарной службы, но и администрации муниципальных образований. При этом возникновение эпизоотий ведет и к изменению статуса районов и в целом региона».

Проведение сезонной диспансеризации позволяет ветеринарным врачам вести заблаговременную профилактику, выявлять и своевременно лечить болезни животных и птицы.

Так, в ходе реализации противоэпизоотических мероприятий в 2017 году ветеринарные врачи Псковской области провели более 65 млн диагностических исследований, профилактических и вынужденных прививок и лечебно-профилактических обработок. Благодаря этой работе, в области удалось восстановить благополучие по африканской чуме свиней, а также не допустить возникновения таких болезней животных, как сибирская язва, заразный узелковый дерматит, оспа овец, ящур, туберкулез, бруцеллез мелкого и крупного рогатого скота, классическая чума свиней и ряда других опасных заболеваний.