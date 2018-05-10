0
15:20
25 мест осталось для желающих принять участие в семейном празднике «Маленький чемпион»
15:05
Дом-шкатулка: секретное отделение
12:54
Псковские поисковики подняли останки 278 красноармейцев, личности четырех удалось установить
11:31
Наталия Соколова рекомендует псковичам-родителям малышей внимательнее относиться к открытым окнам
10:19
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10:14
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
02:37
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

На VI Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове начали поступать первые заявки

На VI Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове начали поступать первые заявки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, в этом году будет вручён специальный приз главы Тихвинского района «За лучший журналистский материал о VII Русских Ганзейских днях в Тихвине», которые состоялись в начале июля прошлого года.

Участвовать в конкурсе могут все виды СМИ, а также авторы блогов и страниц в социальных медиа, насчитывающих от 4000 подписчиков. К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет с 1 июля 2017 года по 20 июня 2018 года. Темы работ, представленные на конкурс, должны касаться ганзейских связей, туризма, истории, культуры, а также рассказа о людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения. Работы вместе с заполненной заявкой принимаются до 6 июля 2018 года по адресу: pressa@pskovgorod.ru или 180000, Псков, улица Некрасова, 14, 6-й кабинет.

Цель конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей.

С условиями и составом жюри VI Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове можно ознакомиться здесь.

Добавим, Ганзейский союз Нового времени - это международная неправительственная межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. Основана в 1980 году. Ганзейский Союз объединяет 190 городов из 16 стран мира и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В союз входят не только те города, которые образовывали средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья. В том числе 14 российских городов, одним из которых является Псков. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». Очередь на проведение этих Дней расписана на много лет вперед. В 2009 году Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде. Спустя ровно 10 лет - в 2019 году - Псков станет вторым таким российским городом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

25 мест осталось для желающих принять участие в семейном празднике «Маленький чемпион»
10 мая 2018
25 мест осталось для желающих принять участие в семейном празднике «Маленький чемпион»
Псковские поисковики подняли останки 278 красноармейцев, личности четырех удалось установить
10 мая 2018
Псковские поисковики подняли останки 278 красноармейцев, личности четырех удалось установить
Наталия Соколова рекомендует псковичам-родителям малышей внимательнее относиться к открытым окнам
10 мая 2018
Наталия Соколова рекомендует псковичам-родителям малышей внимательнее относиться к открытым окнам 1
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10 мая 2018
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
10 мая 2018
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы 1
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 мая 2018
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
09 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
09 мая 2018
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» 1

Идет загрузка...