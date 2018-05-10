На VI Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове начали поступать первые заявки

14:23, 10 мая 2018, ПАИ

На VI Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове начали поступать первые заявки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, в этом году будет вручён специальный приз главы Тихвинского района «За лучший журналистский материал о VII Русских Ганзейских днях в Тихвине», которые состоялись в начале июля прошлого года.

Участвовать в конкурсе могут все виды СМИ, а также авторы блогов и страниц в социальных медиа, насчитывающих от 4000 подписчиков. К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет с 1 июля 2017 года по 20 июня 2018 года. Темы работ, представленные на конкурс, должны касаться ганзейских связей, туризма, истории, культуры, а также рассказа о людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения. Работы вместе с заполненной заявкой принимаются до 6 июля 2018 года по адресу: pressa@pskovgorod.ru или 180000, Псков, улица Некрасова, 14, 6-й кабинет.

Цель конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей.

С условиями и составом жюри VI Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове можно ознакомиться здесь.

Добавим, Ганзейский союз Нового времени - это международная неправительственная межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. Основана в 1980 году. Ганзейский Союз объединяет 190 городов из 16 стран мира и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В союз входят не только те города, которые образовывали средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья. В том числе 14 российских городов, одним из которых является Псков. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». Очередь на проведение этих Дней расписана на много лет вперед. В 2009 году Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде. Спустя ровно 10 лет - в 2019 году - Псков станет вторым таким российским городом.