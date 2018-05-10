Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС управления МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.
В Псковской области проходит аттестация судоводителей, инспекция по маломерным судам готовится к началу навигации на водоемах региона. В интервью ПАИ Екатерина Суворова рассказала о «суеверных» нарушениях судовладельцев, о нелегальных заездах на гидроциклах, назвала 3 самых опасных места для купания в Пскове, и не исключила штраф в 5 000 рублей авторам проекта «Ганзейская ладья».