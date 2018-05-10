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Общество

Инспектор ГИМС рекомендовала псковичам научиться плавать перед тем, как сесть за руль гидроцикла

Перед тем, как сесть за руль гидроцикла, нужно научиться плавать, заявила государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 10 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Екатерины Суворовой, на сегодняшний день в Псковской области зарегистрированы 70 гидроциклов, 9 из них - на юридических лиц.

Она напомнила правила пользования гидроциклом: обязательно наличие удостоверения на право управления таким видом транспорта, а также необходим спасательный жилет. Кроме того, гостья эфира подчеркнула, что на гидроциклах нельзя передвигаться в тёмное время суток и в период плохой видимости.

Екатерина Суворова отметила, что категорически запрещено брать на гидроцикл детей-дошкольников и приближаться на этом транспорте к купающимся.

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