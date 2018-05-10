Инспектор ГИМС рекомендовала псковичам научиться плавать перед тем, как сесть за руль гидроцикла

14:29, 10 мая 2018, ПАИ

Перед тем, как сесть за руль гидроцикла, нужно научиться плавать, заявила государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 10 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Екатерины Суворовой, на сегодняшний день в Псковской области зарегистрированы 70 гидроциклов, 9 из них - на юридических лиц.

Она напомнила правила пользования гидроциклом: обязательно наличие удостоверения на право управления таким видом транспорта, а также необходим спасательный жилет. Кроме того, гостья эфира подчеркнула, что на гидроциклах нельзя передвигаться в тёмное время суток и в период плохой видимости.

Екатерина Суворова отметила, что категорически запрещено брать на гидроцикл детей-дошкольников и приближаться на этом транспорте к купающимся.