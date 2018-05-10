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Общество

26 официальных пляжей зарегистрированы в Псковской области

В Псковской области зарегистрированы 26 пляжей. Об этом сообщила государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 10 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она рассказала, что задача ГИМС - проверить пляж на безопасность для людей. Должен быть акт водолазного обследования, должно быть очищено дно, на пляже должны быть спасатели, Роспотребнадзор должен проверить воду и песок. «На основании этого мы принимаем решение о допуске пляжа», - сообщила Екатерина Суворова.

Кроме того, она рассказала о местах в Пскове, где не стоит купаться, так как там не обследовано дно. «Опасна плотина на реке Пскове, Пскова возле Троицкого моста, река Великая возле моста Александра Невского, где много ям и водоворотов, но народ все равно там купается», - отметила Екатерина Суворова.

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