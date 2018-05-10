Псковский хоккей выдал Кубок Провала

13:54, 10 мая 2018, ПАИ

Накануне серьезного по составу участников «Кубка Победы» в Пскове в Интернете появилась афиша соревнования. В Ледовый дворец приехали петербургские дружины «Сталь» и «Армеец», и рижский «Ак Барс». Настоящий большой хоккей с георгиевской лентой на титульной вывеске. Но случилась так, что именно о результатах этого турнира многим в итоге захотелось промолчать: такого скандала у псковского хоккея еще не было.

Под эгидой федерации хоккея Псковской области проводился 7-й традиционный Кубок Победы. С самого начала турнир радовал действительно качественным зрелищем. Но вместе с тем знатоки почуяли зарождающийся за пределами льда пожар.

Великолепная игра на льду стала возможной потому, что три команды из шести участвовавших привезли больше мастеров, чем можно было бы по регламенту. Проблема участия мастеров, то есть профессиональных хоккеистов, находящихся на контракте, или выступавших прежде в профессиональных командах, а также спортшкольников - выпускников хоккейных спортивных школ, остро стоит на повестке любительского хоккея. Поэтому их участие ограничивают. В этом турнире можно было заявить в команду только двух мастера. Поняли не все.

Результат уже второго матча серии между «Родиной» и «Евро-Керамикой» был отменен. Хоккеисты из Псковского района одолели печерян со счётом 7:3, но получили техническое поражение.

Первый день, в котором в групповом турнире определялись пары на плей-офф, тем не менее, завершился вполне буднично. Несмотря на то, что нарушения регламента были не только у «Родины», но и у «ВДВ-Купола» и «Ак Барса», досталось только «Родине», на которую пожаловалась команда из Печор.

С остальными федерация решила обойтись следующим образом: нет жалоб - нет и решения по составу. Однако, как утверждает председатель областной федерации хоккея Игорь Бортников, он предупреждал «ВДВ-Купол» и команду из Риги о последствиях: если таковые обращения последуют (а они последовали), санкции будут применены.

Когда «Евро-Керамика» проиграла в полуфинале, полетели новые письма счастья, отрезавшие и гостям из Латвии, и звездному «Куполу» путь к матчу между собой в финале. В обоих полуфиналах, несмотря на фактический результат, «ВДВ- Куполу» и «Ак Барсу» судейская коллегия засчитала технического поражение. В финал попали «Сталь» и «Евро-Керамика». А «ВДВ-Купол» и рижане в итоге должны были играть только за третье место.

В «Куполе» такому решению сильно огорчились, потому что были в полной уверенности, что сыграют за первое место. Команда из Риги на лед также не вышла.

Началось совещание за судейским столиком и «на телефонах», поскольку председателя федерации хоккея не было в Ледовом дворце. Пока суд да дело, время, отведенное на льду для матча за третье место, завершилось.

Началось время для следующего матча. Но лед снова оставался пустым. «Евро-Керамика» первая из топ-4 покинула Ледовый дворец. На лед вышла «Сталь». Проведя там пару минут, и эта команда решила уйти. Соперник не явился - им присудили первое место. Следом собрались в клубный автобус хоккеисты из Риги.

И тут вдруг ситуация развернулась в обратном направлении. Было объявлено, что в матче за первое место все же сойдутся рижане и «ВДВ-Купол». А «Сталь» к этому моменту уже увезла Кубок…

«Это был неоправданный кульбит, - заявил на следующий день Бортников. – Нам надо было продолжать идти в сторону регламента».

Тем же днем случились ещё более странные события. Рижане вернулись из автобуса и стали переодеваться для участия в матче. Но десантники, посовещавшись в раздевалке, отказались от игры. Рижан, стоявших на льду в одиночестве, наградили за победу.

Однако, утром стало известно, что Игорь Бортников указал в протоколе турнира победу «Стали». После этого комментарии в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте» были закрыты, чтобы не выслушивать ожидаемую критику. Все шесть команд остались недовольны соревнованием. Гости грозили не приезжать в Псков больше никогда.

Игорь Бортников признал в разговоре после, что, во-первых, ситуацию можно было решить, если бы накануне соревнования поменяли регламент, сняв ограничения по количеству участвующих мастеров; во-вторых, найти выход можно было еще и в субботу, если бы было кому собрать команды и решить с ними вопрос с глазу на глаз; в-третьих, ситуацию можно было решить в воскресенье, если бы с инициатором жалоб поговорили с глазу на глаз; в-четвёртых, ситуацию могли решить команды топ-4 между собой, но так не произошло, потому что это не работа хоккеистов; в-пятых, даже по букве регламента ситуацию можно было решить жестче, равностороннее и в любое мгновение.

Но Игорь Бортников в тот момент действительно находится не в форме по состоянию здоровья. Мы желаем ему этого здоровья как можно больше.

Под его руководством действуют две федерации – областная и городская. Областная федерация функционирует уже без году 10 лет. Амбиций, желаний в этом секторе спорта теперь через край. Хоккею требуется ежедневное ежеминутное кропотливое управление во всяких мелочах. Нынешний председатель дать его не может, хоть и поступил по регламенту.

Но в истории с прошедшим турниром не только его вина. Виноваты все. Все команды, нарушившие регламент, все, кто об этом знал и молчал, все, кто устраивал саботажи и выдавал неадекватные решения, все, кто стоял и продолжает стоять в стороне. Федерация – это высшая форма самоуправления в сообществе: двери в нее нельзя закрыть даже если очень постараться. Все что происходит в псковском хоккее, находится в крабах, лапах и руках всех причастных: от Бортникова до бабушки, добавляющей внучку пару тысяч на новую экипировку.

Кубок Победы стал Кубком провала. Псковскому хоккею необходима полная перезагрузка.

Из официального объяснения председателя областной федерации хоккея Игоря Бортникова: «Оргкомитет соревнований, руководствуясь пунктами 4 и 7 (…в случае выявления факта несоответствия заявленного игрока заявочным требованиям настоящего положения, команде засчитывается поражение со счетом 0:5 во всех играх, в которых данный игрок был внесен в протокол игры) действующего положения, в результате рассмотрения поданных командами протестов, выявил факты нарушения регламента у трех команд, участвующих в турнире, и принял соответствующие решения, что привело впоследствии к двум несыгранным финальным матчам».