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Общество

Трое нетрезвых мужчин в плюсской деревне угнали у собутыльника машину и поехали за алкоголем

В Плюсском районе полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 мая днем в селе Ляды Плюсского района в доме на улице Советской трое безработных граждан 31, 26 и 22 лет распивали с другом алкоголь. Позже они взяли у него ключи от «Фольксвагена», чтобы поехать за спиртным.  Через некоторое время угнанную иномарку с техническими   повреждениями обнаружили на улице Новодеревенской там же в Лядах. Вскоре полицейские задержали и угонщиков. Позже они дали признательные показания.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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