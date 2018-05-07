0
21:31
Выставка «Победители» открылась в Изборске
19:53
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
20:36
Время собирать камни
12:06
Михаил Ведерников поблагодарил участников праздника фронтовой поэзии в Борках за сохранение исторической памяти
12:22
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
22:21
В Пскове состоялся юбилейный концерт хореографического ансамбля «Лада»
11:58
9 мая «Ленфильм-клуб» покажет в Пскове фильм о войне
Еще новости
Культура

Фестиваль молодёжных театров «Михайловское-2018» откроется в Пушкинском заповеднике 5 июня

Традиционный фестиваль молодёжных театров «Михайловское-2018» откроется в Пушкинском заповеднике 5 июня, в канун Пушкинского дня России. Как
рассказала корреспонденту Псковского информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в афишу фестиваля в этом году вошли шесть спектаклей (в том числе — две премьеры), концерт, большая чтецкая программа, ряд творческих встреч, лекция, круглый стол и так далее.

Сцена из спектакля «В одном департаменте…». Фото с официального сайта театра имени В. Ф. Комиссаржевской

Участники съезда — театральные и музыкальные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, Перми, Магнитогорска Тюмени. Для показа после торжественной церемонии открытия фестиваля его организаторы выбрали новую работу театра «Пушкинская школа» — спектакль «Барышня-крестьянка» (художественный руководитель постановки — народный артист РФ, лауреат Государственной премии России Владимир Рецептер, режиссёр
— Екатерина Ханжарова).

Закроют «Михайловское-2018» 10 июня спектаклем театра имени Комиссаржевской, также из северной столицы. Это ориентированная, прежде всего, на молодую аудиторию постановка Юрия Стромова «В одном департаменте…» по повестям Н. В. Гоголя «Шинель» и «Записки сумасшедшего» (режиссёр —
народный артист России Георгий Корольчук).

Лидия Токарева напомнила, что организуют и проводят фестиваль молодёжных театров Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге и музей-заповедник «Михайловское» при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка «Победители» открылась в Изборске
07 мая 2018
Выставка «Победители» открылась в Изборске
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
07 мая 2018
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
Михаил Ведерников поблагодарил участников праздника фронтовой поэзии в Борках за сохранение исторической памяти
04 мая 2018
Михаил Ведерников поблагодарил участников праздника фронтовой поэзии в Борках за сохранение исторической памяти
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
03 мая 2018
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
В Пскове состоялся юбилейный концерт хореографического ансамбля «Лада»
02 мая 2018
В Пскове состоялся юбилейный концерт хореографического ансамбля «Лада»
9 мая «Ленфильм-клуб» покажет в Пскове фильм о войне
02 мая 2018
9 мая «Ленфильм-клуб» покажет в Пскове фильм о войне
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
28 апреля 2018
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
Выставка работ Алексея Большакова «Истоки» откроется в Пскове 3 мая
28 апреля 2018
Выставка работ Алексея Большакова «Истоки» откроется в Пскове 3 мая

Идет загрузка...