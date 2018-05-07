Фестиваль молодёжных театров «Михайловское-2018» откроется в Пушкинском заповеднике 5 июня

15:24, 10 мая 2018, ПАИ

Традиционный фестиваль молодёжных театров «Михайловское-2018» откроется в Пушкинском заповеднике 5 июня, в канун Пушкинского дня России. Как

рассказала корреспонденту Псковского информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в афишу фестиваля в этом году вошли шесть спектаклей (в том числе — две премьеры), концерт, большая чтецкая программа, ряд творческих встреч, лекция, круглый стол и так далее.

Участники съезда — театральные и музыкальные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, Перми, Магнитогорска Тюмени. Для показа после торжественной церемонии открытия фестиваля его организаторы выбрали новую работу театра «Пушкинская школа» — спектакль «Барышня-крестьянка» (художественный руководитель постановки — народный артист РФ, лауреат Государственной премии России Владимир Рецептер, режиссёр

— Екатерина Ханжарова).

Закроют «Михайловское-2018» 10 июня спектаклем театра имени Комиссаржевской, также из северной столицы. Это ориентированная, прежде всего, на молодую аудиторию постановка Юрия Стромова «В одном департаменте…» по повестям Н. В. Гоголя «Шинель» и «Записки сумасшедшего» (режиссёр —

народный артист России Георгий Корольчук).

Лидия Токарева напомнила, что организуют и проводят фестиваль молодёжных театров Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге и музей-заповедник «Михайловское» при поддержке министерства культуры Российской Федерации.