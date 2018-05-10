Ремонт водопропускной трубы завершен в Бежаницком районе

15:27, 10 мая 2018, ПАИ

В Бежаницком районе на автомобильной дороге регионального значения Чихачево — Никольское — Сырково — Михайлово выполнен ремонт водопропускной трубы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.

Работы начались в феврале этого года. В ходе ремонта были смонтированы входная и выходная секции водопропускной трубы диаметром 1,5 метра, выполнено монолитное бетонное укрепление русла и откосов насыпи, установлено металлическое барьерное ограждение.

Кроме того, была расширена проезжая часть. Выполненные работы позволят в будущем предотвратить размывание дорожной насыпи и подтопление территорий во время паводков и сильных дождей, что обеспечит безопасность дорожного движения, отметили специалисты.