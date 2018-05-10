0
15:20
25 мест осталось для желающих принять участие в семейном празднике «Маленький чемпион»
15:05
Дом-шкатулка: секретное отделение
12:54
Псковские поисковики подняли останки 278 красноармейцев, личности четырех удалось установить
11:31
Наталия Соколова рекомендует псковичам-родителям малышей внимательнее относиться к открытым окнам
10:19
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10:14
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
02:37
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Ремонт водопропускной трубы завершен в Бежаницком районе

В Бежаницком районе на автомобильной дороге регионального значения Чихачево — Никольское — Сырково — Михайлово выполнен ремонт водопропускной трубы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.

Работы начались в феврале этого года. В ходе ремонта были смонтированы входная и выходная секции водопропускной трубы диаметром 1,5 метра, выполнено монолитное бетонное укрепление русла и откосов насыпи, установлено металлическое барьерное ограждение.

Кроме того, была расширена проезжая часть. Выполненные работы позволят в будущем предотвратить размывание дорожной насыпи и подтопление территорий во время паводков и сильных дождей, что обеспечит безопасность дорожного движения, отметили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

25 мест осталось для желающих принять участие в семейном празднике «Маленький чемпион»
10 мая 2018
25 мест осталось для желающих принять участие в семейном празднике «Маленький чемпион»
Псковские поисковики подняли останки 278 красноармейцев, личности четырех удалось установить
10 мая 2018
Псковские поисковики подняли останки 278 красноармейцев, личности четырех удалось установить
Наталия Соколова рекомендует псковичам-родителям малышей внимательнее относиться к открытым окнам
10 мая 2018
Наталия Соколова рекомендует псковичам-родителям малышей внимательнее относиться к открытым окнам 1
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10 мая 2018
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
10 мая 2018
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы 1
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 мая 2018
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
09 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
09 мая 2018
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» 1

Идет загрузка...