Более 300 псковских подростков получили помощь в трудоустройстве в этом году

15:30, 10 мая 2018, ПАИ

С начала года 312 подростков из Псковской области получили помощь во временном трудоустройстве, из них 12 – находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщили Псковской агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения.

Основные виды работ для несовершеннолетних – уборка, благоустройство и озеленение территорий, подсобные работы на предприятиях, ремонтные работы и курьерская деятельность. Как уточнили специалисты, оплата труда юных работников, обучающихся в общеобразовательных, средних и профессиональных учреждениях и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Оплата труда идёт за счет средств работодателя, областного и местного бюджетов.

В период временной работы несовершеннолетние также получают материальную поддержку за счет средств областного бюджета.

Больше всего несовершеннолетних было трудоустроено в Великих Луках и Великолукском районе — 175 подростков. В Пскове помощь во временном трудоустройстве получили 46 человек.

Как отметили в пресс-службе, такая работа в регионе проводится с 2014 года с целью снижения уровня безнадзорности и беспризорности подростков, предотвращения наркомании и употребления алкогольной продукции, а также для приобретения опыта работы, профессиональных навыков и получения заработка. Помощь получают подростки в возрасте от 14 до 18 лет.