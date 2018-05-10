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Общество

Восемь марок к ЧМ-2018 по футболу вышли в почтовое обращение 10 мая

10 мая в почтовое обращение вышли восемь марок к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, посвящённые командам-участникам.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России», маркированная продукция выпущена АО «Марка».

Каждая из марок — это группа из четырёх команд-участниц с изображениями флагов национальных сборных. Также на почтовых марках изображены официальная символика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, игровые моменты матчей. В Чемпионате мира по футболу 2018 примут участие 32 команды со всего мира.

Отмечается, что марки размером 42х30 мм номиналом 40 рублей, изданные тиражом по 440 тысяч экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения Почты России.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для всех городов-организаторов: Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи. Новые марки гасятся штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» и указанием места и даты проведения специального гашения.

Отмечается, что почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Также будет издана художественная обложка, внутри ― малый лист из 8 марок, конверты первого дня с гашением для Москвы.

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