Пыталовские школьники исполнили песни военных лет и зажгли свечи в память о героях

15:41, 10 мая 2018, ПАИ

В Линовской средней школе Пыталовского района прошел конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Нам нужна одна Победа!», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших героях и в знак благодарности ветеранам дети исполнили музыкальные композиции и зажгли георгиевские свечи. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Историческая память», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Этот фестиваль мы посвятили памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся на фронтах Великой Отечественной войны. А также нашим ветеранам, которые прошли войну, пережили все тяготы и вернулись домой. Всем тем, кто день за днём приближал победу, не жалея для разгрома врага сил и своих жизней», - сказала старший методист по воспитательной работе Юлия Булатова. Она стала лауреатом III Всероссийского конкурса методических разработок уроков мужества и других мероприятий, посвященных знаменательным датам и вехам Великой Отечественной войны - «Свеча Памяти - 2018», и получила в подарок от «Единой России» заготовки для свечей памяти, которые и были использованы во время праздника.

Юлия Булатова отметила, что подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения.