До +23 градусов ожидается в Псковской области 11 мая
11 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем – от +18 до +23.
Атмосферное давление будет выше нормы, радиационный фон находится в пределах нормы.