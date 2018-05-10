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Общество

За отсутствие психиатрического освидетельствования сотрудников оштрафована дедовичская лесная компания

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Дедовичская лесная компания» за несоблюдение трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой проверки было установлено, что работники, осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, допущены к выполнению своих трудовых обязанностей без обязательного психиатрического освидетельствования.

Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.

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