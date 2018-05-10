Проект закона «О пчеловодстве» поступил в Псковское областное Собрание

15:47, 10 мая 2018, ПАИ

В Псковское областное Собрание поступил проект закона «О пчеловодстве». Документ разработан Общественной палатой региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, предметом правового регулирования законопроекта является весь спектр деятельности отрасли пчеловодства: разведение и содержание медоносных пчёл, производство продуктов пчеловодства, обеспечение защиты прав и интересов граждан, занимающихся пчеловодством на территории региона.

Ещё до официального внесения проекта закона в Собрание, в рамках заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, состоялась дискуссия по теме законопроекта.

Отмечая важность отрасли пчеловодства для региона и актуальность принятия данного закона, председатель парламентского комитета Андрей Козлов предложил создать межведомственную рабочую группу, которая изучит уже действующие аналогичные законы других субъектов РФ и дополнит документ, разработанный псковскими пчеловодами.

Инициатива депутата была поддержана. Первое заседание рабочей группы запланировано на конец мая.

Добавим, по оценке разработчиков законопроекта в настоящее время в Псковской области осуществляют деятельность около 5 тысяч пчеловодов, которые ежегодно получают 600-800 тонн товарного меда. В регионе существует около 100 крупных пасек. Преобладают небольшие стационарные пасеки, находящиеся в личных подсобных пчеловодных хозяйствах.