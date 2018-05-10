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Общество

Участники псковского экослета «Зеленая планета» разработают экологические проекты и международную акцию

В Пскове в рамках экослета «Зеленая планета» запланирована работа проектной мастерской. Участники выступят с презентацией своего опыта волонтерской деятельности экологической направленности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

По словам организаторов, далее волонтерам при участии специалистов экологической сферы предстоит разработать проект международной акции, которая стартует одновременно в нескольких городах России и за рубежом. Организаторы мероприятия ожидают от проекта возможное улучшение экологических процессов на территории Ганзейского региона.

К участию в экологическом слете «Зеленая планета» приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из Ганзейский городов, в том числе из Пскова. Условием участия является работа в качестве волонтера по экологическому направлению в своем городе: от субботников до крупных экопроектов.

Напомним, экослет пройдет с 20 по 23 июля. Организаторами являются Псковский городской молодежный центр и Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. В рамках слета «Зеленая планета» планируются экоакция в уникальном природном заповеднике, мастер-классы, круглый стол, квест-экскурсия, презентация проектов, нетворкинг-сессии и воркшопы.

Подать заявку или узнать подробности можно по телефону 56-44-44. Группа экослета в соцсети «ВКонтакте».

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