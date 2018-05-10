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Общество

Улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ поручил Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.

Кроме того, глава государства поручил органам исполнительной власти оказывать «всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны».

Напомним, что 9 мая по всей России в честь 73-й годовщины Победы прошло более 2 тысяч 900 мероприятий. В Псковской области в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие более 130 тысяч жителей.  

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