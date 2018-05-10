Улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ поручил Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.
Кроме того, глава государства поручил органам исполнительной власти оказывать «всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны».
Напомним, что 9 мая по всей России в честь 73-й годовщины Победы прошло более 2 тысяч 900 мероприятий. В Псковской области в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие более 130 тысяч жителей.