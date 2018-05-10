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Общество

Замглавы Пскова принял участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Тарту

9 мая в Тарту заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Празднование этой даты организует и проводит Союз российских граждан, ветеранов и соотечественников Тарту и Южной Эстонии при участии Посольства России в Эстонии. Сергея Гаврилова в Эстонии сопровождал консул Посольства РФ в Тарту Даниил Прилепин.

Программа визита включала традиционное возложение цветов к мемориалу воинской славы в парке Раади.

Город Тарту является побратимом города Пскова в рамках меморандума о сотрудничестве в области спорта, культуры, искусства. Отметим, что за последние годы активизировались деловые, культурные и парламентские связи между Псковом и Тарту.

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