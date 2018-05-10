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Общество

Вечер инклюзивной хореографии состоится в Псковском драмтеатре на фестивале «Другое искусство»

17 мая в 18:30 в рамках фестиваля «Другое искусство» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина интегрированный театр движения «Лик» из Ташкента (Узбекистан) проведет Вечер инклюзивной хореографии в постановке Лилии Севастьяновой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам организаторов, программа  инклюзивной хореографии объединила фрагменты из танцевальных спектаклей, созданных «Театром движения Лик» за 15 лет работы в интегрированном составе: «Мне снится, что я хожу…», «Импровизации на темы жизни», «Белые чайки над синим озером», «Отражения», «Присутствие», «Азимут», «Невыдуманные портреты», «Из глубины воззвах к Тебе…».

Драматургия всех спектаклей «Театра движения Лик» основана на реальных событиях из жизни актеров: одни из них - незрячие, другие не слышат и не говорят, у третьих - умственные или физические особенности.  Некоторые ребята большую часть жизни проводят в инвалидной коляске. 

«Театр движения Лик» создан в 1982 году, последние 15 лет работает, как интегрированный коллектив. Спектакли и обучающие занятия театра охватывают около 40 человек, более 20-ти из них – дети и молодёжь с физическими и ментальными особенностями.  Деятельность «Театра движения Лик» утверждает ценность и уникальность души каждого человека, независимо от его социального статуса и состояния здоровья.

 «Театр движения Лик» является многократным Лауреатом международных фестивалей и участником социокультурных форумов и проектов в Узбекистане, России, Франции, Украине и других странах.

Вход на спектакль свободный, по пригласительным билетам, получить которые можно в кассе театра.  Без возрастных ограничений. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на здесь>>>.

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