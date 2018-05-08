Список участников предварительного голосования «Единой России» по выборам глав районов Псковской области пополнили 10 человек

16:07, 10 мая 2018, ПАИ

В качестве участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» в главы районов Псковской области зарегистрированы еще 10 человек. Решения приняты на заседаниях оргкомитетов партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Список участников голосования в Псковском районе пополнили заместитель главы местной администрации Святослав Колинко и начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов. Теперь стать кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах главы муниципалитета желают семь человек.

На предварительное голосование по определению кандидата на пост главы Стругокрасненского района собирается руководитель муниципалитета Александр Волков. Ранее о том же заявил директор ООО «Стромпесок» Анатолий Васильев.

В Великолукском районе на выдвижение от партии претендуют трое: глава района Сергей Петров, его советник Владимир Иванов и временно неработающий Владимир Спиридонов.

За возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Красногородского района будут бороться руководитель муниципалитета Валентина Понизовская и директор Центра социального обслуживания района Марина Осипова.

Участниками предварительного голосования в Невельском районе зарегистрированы первый заместитель главы района Олег Майоров и директор МУП «Теплосети» Александр Бонев.

По-прежнему два человека намерены пройти процедуру предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам в главы Локнянского района, столько же – в главы Опочецкого района.

Отбор кандидатов от партии в главы семи районов Псковской области пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами становятся не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня. Дебаты будут проходить до 27 мая.