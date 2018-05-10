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Общество

Более 300 млн рублей поступили в бюджет Пскова в апреле

В апреле в бюджет Пскова поступило 336 млн рублей, из которых 171 млн – областные средства. Об этом заявила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт в ходе координационного совещания у главы города Ивана Цецерского, которое прошло сегодня, 10 мая.

По словам Тамары Винт, узникам, труженикам тыла, вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, а также вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны была выплачена денежная помощь в размере 1000 рублей. Все деньги данные категории граждан получили своевременно.

Иван Цецерский отметил, что в апреле все мероприятия проходили под эгидой 73-летия Победы: «Праздник прошел на должном уровне. Все службы справились с поставленными задачами, город был убран, воинские захоронения приведены в порядок, людей в нетрезвом состоянии не наблюдалось. Празднично - развлекательные мероприятия 9 мая также прошли на высоком уровне: работали более 20 площадок - от полевой кухни до проведения мастер-классов, все категории граждан могли найти себе занятие по душе. Большая работа была проделана по украшению города. Были незначительные недостатки, необходимо их учесть при проведении праздника в 2019 году. Особое внимание уделить мероприятиям, связанным с проведением торжественно-траурных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы по части организации». Глава муниципалитета выразил благодарность всем, кто принял участие в проведении праздничных мероприятий и подготовке ко Дню Победы, особую благодарность адресовал руководителям всех ведомств за активную работу.

Руководитель Комитета по ГО и ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев рассказал, что за месяц были зафиксированы 6 пожаров без пострадавших, случился один пал травы площадью 0,5 га, 67 аварийных ситуаций - все они устранялись в рабочем режиме.

Иван Цецерский подчеркнул, что необходимо особое внимание уделить подготовке к купальному сезону: «Температура воздуха на протяжении нескольких дней свыше 20 градусов, купальный сезон люди скоро начнут открывать, поэтому в первую очередь надо установить предупреждающие знаки в местах, где запрещено купаться, а также усилить контроль по соблюдению данных правил.

Также начальник Управления образования Анна Кузыченко отчиталась об итогах работы за апрель, отметив, что месяц прошел под эгидой подготовки к ЕГЭ: «Мы провели досрочную сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет. Нарушений при проведении экзамена обнаружено не было. 24, 27 апреля проходили общегородские тренировочные ЕГЭ по русскому языку и географии. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в школах Пскова пройдут торжественные линейки для выпускников».

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Андрей Сукманов рассказал, что 11 мая состоится открытие сезонной специализированной ярмарки для садоводов и огородников «Саженец-2018».

Начальник УГХ администрации города, и.о. заместителя главы города Алексей Захаров рассказал, что в Пскове уже приступили к первым в этом году покосам травы. В рамках муниципальных контрактов подрядные организации косят на муниципальных территориях: в парке Породненных городов и Детском парке, площади Ленина, улице Гоголя, у стелы Город воинской славы и других местах. Общая площадь территорий, входящих в муниципальные контракты, составляет более 60 гектаров. Согласно нормативу, скосу подлежит травяной покров высотой более 10 см.

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