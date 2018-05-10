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Спорт

Псковская область впервые примет масштабные международные соревнования «Десантный взвод»

Псковская область в этом году впервые станет площадкой для проведения этапа международного конкурса «Десантный взвод», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Армейские игры пройдут с 29 июля по 8 августа в Псковском и Стругокрасненском районах. По предварительным данным 76-й десантно-штурмовой дивизии, в них примут участие 10 команд из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Китая, Венесуэлы, ЮАР, Марокко, Египта и Ирана. В каждой сборной по 50 участников.

Десантники продемонстрируют мастерство в индивидуальных гонках и прыжках на точность, биатлоне и спринте. Также пройдут эстафеты на боевых машинах (БТР-Д), состязания отделений с преодолением препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов и другие виды соревнований.

В рамках конкурса военнослужащие также познакомятся с культурой и достопримечательностями Псковского региона.

Открытие и закрытие «Десантного взвода» состоятся на полигоне «Завеличье» в Пскове. В рамках церемоний пройдут показательные выступления военнослужащих, в том числе демонстрация маневренных возможностей военной техники. Для зрителей планируется организовать доставку к месту проведения мероприятий общественным транспортом, будет также создана стоянка для личных автомобилей.

Конкурс «Десантный взвод» проходит в рамках Международных армейских игр, организованных на территории Российской Федерации по инициативе Министра обороны Сергея Шойгу. Его этапы уже проходили на территории Рязанской области и Краснодарского края. В прошлом году местом проведения финала «Десантного взвода» стал полигон Хаодянь Народно-освободительной армии Китая.

В Псковской области международные соревнования десантников «Десантный взвод» пройдут при поддержке врио губернатора региона Михаила Ведерникова и администрации региона.

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