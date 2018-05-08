Шесть человек поборются за право участвовать от «Единой России» в довыборах депутата областного Собрания
Зарегистрированы ещё три участника предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» для последующего выдвижения в депутаты Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Список участников предварительного голосования пополнили генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест», член партии Ирина Толмачёва, заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян и директор ООО «Домолюкс» Юлия Смирнова. Двое последних – беспартийные.
Ранее о своем намерении претендовать на выдвижение от «Единой России» в депутаты регионального парламента заявили врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, сторонник партии Елена Лунгу, члены «Единый России» - слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев.
Отбор кандидатов от «Единой России» на мандат депутата Псковского областного Собрания по округу №12 пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня. Дебаты будут проходить до 27 мая.