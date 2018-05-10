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Общество

105 сотрудников полиции из Пскова будут охранять порядок на Чемпионате мира по футболу

105 сотрудников полиции из Пскова будут охранять порядок на Чемпионате мира по футболу. Об этом на координационном совещании по итогам апреля в администрации города сообщил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам представителя ведомства, сотрудники уже начали соответствующую подготовку к предстоящей командировке.

Также на совещании подвели итоги работы за прошедший месяц: полицейские задержали 37 нетрезвых водителей, составили более 3 тысяч протоколов об административных правонарушениях, зафиксировали 52 кражи. Всего за месяц произошли 130 преступлений. На массовых мероприятиях службу несли 149 полицейских. Кроме того, особое внимание уделялось патрулированию Финского парка.

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