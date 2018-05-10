105 сотрудников полиции из Пскова будут охранять порядок на Чемпионате мира по футболу

16:00, 10 мая 2018, ПАИ

105 сотрудников полиции из Пскова будут охранять порядок на Чемпионате мира по футболу. Об этом на координационном совещании по итогам апреля в администрации города сообщил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам представителя ведомства, сотрудники уже начали соответствующую подготовку к предстоящей командировке.

Также на совещании подвели итоги работы за прошедший месяц: полицейские задержали 37 нетрезвых водителей, составили более 3 тысяч протоколов об административных правонарушениях, зафиксировали 52 кражи. Всего за месяц произошли 130 преступлений. На массовых мероприятиях службу несли 149 полицейских. Кроме того, особое внимание уделялось патрулированию Финского парка.