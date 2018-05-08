Более 9 тыс. водителей привлекли к ответственности в Пскове с начала года

17:54, 10 мая 2018, ПАИ

Более 9 тыс. водителей привлекли к административной ответственности с начала года в Пскове. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил начальник городского ОГИБДД УМВД России Владимир Папорт на координационном совещании под председательством главы Пскова Ивана Цецерского сегодня, 10 мая.

По словам Владимира Папорта, ситуация на дорогах Пскова остается стабильной, зафиксировано снижение аварийности на 38%: меньше погибло людей и меньше пострадало детей.

Владимир Папорт сообщил, что сотрудники ГИБДД выявили 151 водителя в состоянии алкогольного опьянения.