Более 140 млн рублей налогов пополнили бюджет Пскова в апреле

16:45, 10 мая 2018, ПАИ

В апреле в бюджет Пскова в виде налогов поступили 143 млн 300 тыс. рублей. Об этом сообщила представитель псковской Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России в ходе координационного совещания у главы Пскова Ивана Цецерского, которое состоялось сегодня, 10 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам докладчицы, наибольшие поступления составил налог на доходы физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, его сборы увеличились на 5 млн 600 тыс. рублей.

Кроме того, как отметила докладчик, поступление средств в бюджет по земельному налогу оказалось на 2 млн 200 тысяч меньше в связи с уменьшением кадастровой стоимости. Сборы по земельному налогу с физических лиц уменьшились на 400 тысяч.