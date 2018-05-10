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Общество

На названных в честь героев Великой Отечественной войны на улицах в Псковской области нанесут QR-коды

В Псковской области на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, нанесут QR-коды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Напомним, акция «Улицы Героев» — часть масштабного проекта временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Ее цель — рассказать жителям истории жизни людей, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны ради Победы, и тем самым актуализировать подлинный смысл названий некоторых улиц.

Волонтеры раздали жителям Псковской области 75 тысяч брошюр с историями о Героях Советского Союза, чьи имена увековечены в названиях улиц. Акция охватила все города и районные центры региона. Буклеты раздавали прохожим на улицах, а часть тиража передали в библиотеки, школы и другие образовательные учреждения.

«Проект «Улицы Героев» вызвал активный отклик у жителей нашей области. Многие райцентры во время проведения акции просили выслать им дополнительные экземпляры», — отметила инициатор проекта, студентка Псковского государственного университета Глория Тесля.

Она сообщила, что реализация проекта продолжится. В планах организаторов провести опросы жителей области и разместить на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, QR-коды.

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