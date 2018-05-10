79 возгораний мусора зафиксированы в Пскове в апреле

17:15, 10 мая 2018, ПАИ

79 возгораний мусора зафиксировали в Пскове в апреле текущего года. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил председатель комитета по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе Владимир Воробьев на координационном совещании под председательством главы Пскова Ивана Цецерского сегодня, 10 мая.

По его словам, обстановка с возгоранием мусора была напряженная, но все оперативно ликвидировали.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили 4 тысячи обращений в апреле, 3 тысячи 100 из них по вопросам городского хозяйства, – отметил Владимир Воробьёв. – Много поступало обращений по отключению тепла, а потом, наоборот, по включению».

Как он сообщил, в апреле в Пскове зафиксированы 9 пожаров, в том числе 2 в частном секторе, а также был один пал травы на улице Инженерной. Пострадавших нет.

Владимир Воробьёв добавил, что сотрудники МЧС в апреле провели с населением 30 профилактических бесед по вопросам пожарной безопасности.