Финалы Президентских спортивных игр пройдут в Пскове 22-23 мая
Финальные соревнования Президентских спортивных игр среди школьников состоятся 22-23 мая в Пскове. В финале примут участие 6 команд из Новосокольников, Невеля, Порхова, Опочки, Пскова и Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.
8 мая в Новосокольниках прошли межмуниципальные состязания Президентских спортивных игр. В сборная школы города Новосокольники, на втором месте – школа № 1 Невеля, на третьем – куньинская школа.