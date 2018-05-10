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Спорт

Финалы Президентских спортивных игр пройдут в Пскове 22-23 мая

Финальные соревнования Президентских спортивных игр среди школьников состоятся 22-23 мая в Пскове. В финале примут участие 6 команд из Новосокольников, Невеля, Порхова, Опочки, Пскова и Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

8 мая в Новосокольниках прошли межмуниципальные состязания Президентских спортивных игр. В сборная школы города Новосокольники, на втором месте – школа № 1 Невеля, на третьем – куньинская школа.

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