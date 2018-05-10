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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Локне

10 мая сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провел профилактический рейд в поселке Локня Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен обход домовладений по улицам Социалистическая, Пролетарская, Октябрьская, где с населением был проведен инструктаж в области пожарной безопасности. Кроме того, были распространены памятки и листовки на тему соблюдения требований пожарной безопасности в быту, соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, по предупреждению детской шалости с огнем.

Помимо этого жителям Локни напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, был разъяснен порядок действий при обнаружении пожара, а также меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.  

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