Роман Баута из Польши: Встреча аэронавтов в Великих Луках станет новым приключением для меня и моей команды

18:12, 10 мая 2018, ПАИ

«Встреча аэронавтов в Великих Луках станет новым приключением для меня и моей команды», - заявил польский аэронавт Роман Баута. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе оргкомитета Международной встречи воздухоплавателей.

За свою небольшую спортивную карьеру пилот налетал 350 часов, вошел в сборную Польши и побывал на Чемпионатах во Франции и Японии.

В этом году аэронавт впервые приедет в Россию, чтобы покорить небо Великих Лук: «Я слышал много положительных отзывов о встречах воздухоплавателей в Великих Луках. Мои друзья отмечают высокий спортивный уровень данных соревнований. Уверен, что это станет новым приключением для меня и моей команды».

Роман Баута ждет встречи со знаменитыми российскими пилотами Сергеем Латыповым, Иваном Меняйло и Андреем Кульковым: «Я думаю, что они меня не знают, но мы обязательно познакомимся в Великих Луках. Это действительно хорошие, результативные пилоты. У меня была возможность наблюдать за ними на соревнованиях в Польше, Литве, Японии и Франции».

В команду аэронавта входят люди, проверенные годами. «Я понимаю, что пилот не может существовать без отличной команды, – отметил он. – Она у меня есть, и в этих людях я полностью уверен. Впрочем, как и в своем аэростате».

К наградам Роман относится просто, считая, что они не самое главное в карьере пилота: «Я принимал участие во многих соревнованиях, и у меня есть несколько наград. Но все же, я считаю, что удовлетворение от своего пилотирования во время Чемпионата и общение с новыми друзьями – важнее».

В ближайших планах аэронавта, помимо посещения Великих Лук, чемпионат в Австрии.