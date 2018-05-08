Из 46 претендентов отберёт «Единая Россия» кандидатов на выборы депутатов собраний в районах Псковской области

18:05, 10 мая 2018, ПАИ

46 человек зарегистрированы участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» в депутаты представительных органов муниципальных образований Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», на довыборы в Собрание депутатов Локнянского района по округу №2 от партии хотят пойти кассир структурного подразделения Северо-Западного железнодорожного агентства Анастасия Новикевич и преподаватель Детской школы искусств Денис Блинов.

Процедуру предварительного голосования по довыборам в Собрание депутатов Торошинской волости по округу №3 (Псковский район) пройдут контролер торгового зала ООО «Ритм-2000» Татьяна Семльгина и бухгалтер администрации сельского поселения Мария Пинчук; в Собрание депутатов Выскодской волости по округу №1 (Дновский район) - временно исполняющая полномочия главы сельского поселения Елена Гуляева, водитель ИП Эдуард Покидько и помощник машиниста тепловоза эксплуатационного депо ТЧ-18 Илья Абрамов.

Участниками предварительного голосования по довыборам в Собрание депутатов городского поселения «Пушкиногорье» по округу №2 стали инженер администрации района Александр Афанасьев, директор Пушкиногорского филиала ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Моисеев, главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин; в Собрание депутатов городского поселения «Печоры» по округу №11 – заместитель директора Печорской лингвистической гимназии Олег Кузьминых, экономист МП «Печорские тепловые сети» Вера Красовская, по округу №1 – редактор газеты «Печорская правда» Виктор Маслов и заместитель директора по техническим вопросам гостиничного комплекса «Изборск» Владимир Морозов.

На выдвижение от «Единой России» в Собрание депутатов Новосельской волости по округу №2 (Стругокрасненский район) претендуют исполняющий обязанности главы администрации волости Артур Давыдов, мастер распределительных сетей «Псковэнерго» - МРСК Северо-Запад РЭС №3 Михаил Платонов, участковый лесничий Владимир Трифонов и техник-смотритель МП «ЖКХ» Владимир Кеппа; в Собрание депутатов городского поселения «Струги Красные» по округу №2 - мастер ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России Владимир Шкаликов и пенсионер МВД Сергей Петров.

Стать участниками предварительного голосования по довыборам в Собрание депутатов городского поселения «Идрица» по округу №6 (Себежский район) решили мастер себежского участка ОАО «Псковэнергоагент» Дмитрий Перфильев и помощник депутата областного Собрания Виталий Павлов; в Собрание депутатов городского поселения «Палкино» по округу №5 - директор Палкинской детской школы искусств Галина Радкевич, консультант территориального отдела областного управления социальной защиты Татьяна Демьянович и руководитель местного исполкома «Единой России» Алла Васильева.

Отбор кандидатов от партии в Собрание депутатов Вехнянской волости по округу №1 (Новоржевский район) пройдут пенсионеры Ирина Павлова и Татьяна Устиненко, специалист по воинскому учету администрации волости Дарья Григорьева, по округу №2 - заведующая Вехнянским фельдшерско-акушерским пунктом Александра Владимирова, заместитель директора Новоржевской средней школы Сара Русакова и воспитатель Вехнянской начальной школы Ольга Барабаш.

В список участников предварительного голосования по довыборам в Собрание депутатов Шелковской волости по округу №3 (Великолукский район) вошли индивидуальный предприниматель Виктор Чернов, временно неработающая Ольга Семкина, кладовщик ООО «Ритм-2000» Екатерина Сергеева; в Собрание депутатов Плисской волости по округу №3 (Невельский район) - товаровед магазина «Магнит» Татьяна Агапова, генеральный директор ООО «ШИК-О» Елена Волкова, заведующая магазином райпо в деревне Барканы Наталья Садовникова; в Собрание депутатов Усвятской волости по округу №3 — безработный Роман Марченко и фельдшер ФАП в деревне Стеревнево Зинаида Данченко.

На предварительное голосование по довыборам в Собрание депутатов Островской волости по округу №1 собираются пенсионеры Виктор Волков и Виктор Иванов, тракторист ИП Дмитрий Иванов; в Собрание депутатов городского поселения «Остров» по округу №13 – главный специалист Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля в Острове-5 Сергей Погибов и заведующая детским садом «Бригантина» Татьяна Мартынюк; по округу №14 - инженер дирекции по сопровождению эксплуатации вертолетов АО «Камов» в Острове-5 Валерий Галанин и телефонист междугородной телефонной связи радиотехнического батальона в Острове Татьяна Пичугина.

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов для последующего выдвижения на довыборы в Собрание депутатов Локнянского района, собрания депутатов сельских и городских поселений проводится по второй модели, предполагающей предварительную регистрацию выборщиков и голосование на встречах с избирателями, которые будут проходить до 2 июня.